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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:34:58 -
Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

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