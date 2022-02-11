Fenerbahçe'de kongreye gidilmesinin ihtimali yüksek!

Fenerbahçe’de futbol takımının kötü gidişatı devam ediyor. Şampiyonluk yarışına erken havlu atan sarı-lacivertlilerde uzun süredir başkan Ali Koç’a kongreye gitmesi yönünde çağrılar yapılıyordu.

Yüksek sesle konuşuluyor

Ama Ali Koç bu çağrılara rağmen böyle bir karar almayı hiç düşünmedi. Ancak son dönemde yaşananlar sonrası ilk kez böyle bir gündem yüksek sesle konuşulur hale geldi.

Toparlanma umuluyordu

Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartal’ı getiren Başkan Koç, takımın toparlanmasını umuyordu. Toparlanmanın olmasıyla da yeni sezon planlamasının daha rahat yapılması hedefleniyordu.

Sabırlar taştı

Fakat beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Üstüne sarı-lacivertli takım esas hedefi olan Türkiye Kupası’na veda etti. Bunun yanında kupadaki maçın ikinci yarısının tamamını bir kişi eksik oynayan Kayserispor’a gol atılamaması ve mağlup olunması sabırları taşırdı.

Divan kurulu gergin geçti

Bu maç öncesinde başkan Ali Koç’a yönelik Divan Kurulu’nda ağır eleştiriler yapıldı. Fenerbahçe Başkanı ilk kez bir divanda bu kadar gergindi. Eski yönetici Hulusi Belgü’ye cevap verirken kontrolü kaybetme noktasına kadar geldi.

Yıpratıcı gelişmeler

Yaşanan bu yıpratıcı gelişmeler ve takımın toparlama umudunun da iyice kaybedilmesi sonrası durum değişmeye başladı. Başkan Ali Koç’un artık olağanüstü kongreye gidip güvenoyu isteyeceğine dair kulüp içinde bir beklenti oluştu.

Kritik tarih: Trabzonspor maçı

Özellikle mart ayı başında ligin 28. haftasında Kadıköy’de oynanacak olan Trabzonspor maçında kötü bir sonuç alınması halinde kongreye gidilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.