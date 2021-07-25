Fenerbahçe’de kimler kadro dışı kaldı?
Fenerhahçe transfer haberleri… Fenerbahçe’de kimler oynamayacak? Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde yeni transfer listesi merak edilir oldu. Fenerbahçe’de bir yandan yeni transfer isimleri açıklanırken, bir yandan da kadro dışa kalan isimler de merak edilir oldu. Peki Fenerbahçe’de kimler kadro dışı kaldı?
Fenerbahçe'de transfer listesi merak edilirken bir diğer merak edilen konusu ise Fenerbahçe’de kadro dışı kalan isimler. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 4 ismi kadro dışı bıraktı. Portekizli çalıştırıcı gelecek sezon kadroda düşünmediği Mame Thiam, Kemal Ademi, Oğuz Kaan Güçtekin ve Sadık Çiftpınar'ın takımdan ayrı çalışması yönünde karar verdi.