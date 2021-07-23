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Spor Fenerbahçe'de kimler kadro dışı kaldı?
Spor

Fenerbahçe'de kimler kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe kadro dışı kalanlar | Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki, Fenerbahçe'de kimler kadro dışı kaldı?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 16:23:00 -
Fenerbahçe'de kimler kadro dışı kaldı?

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Peira bazı isimleri kadrodan çıkardı. Peki, kimler kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe'de kimler kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe'den açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.

Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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