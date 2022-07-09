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Spor Fenerbahçe'de Kim, kime gidecek!
Spor

Fenerbahçe'de Kim, kime gidecek!

Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un da radarında olan Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin taliplerinden biri olan Rennes'de ise teknik direktör Bruno Genesio deneyimli savunmacının transferinde aşama kaydettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 16:18:00 - 2022-07-09 16:18:39
Fenerbahçe'de Kim, kime gidecek!

Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un da radarında olan Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin taliplerinden biri olan Rennes'de ise teknik direktör Bruno Genesio deneyimli savunmacının transferinde aşama kaydettiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae konusunda Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Genesio, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Kim’i almaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var.” dedi.

Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” diye konuştu.

"Serbest kalma bedeli peşin ödenecek"

Fransız basını, geçen hafta Rennes’in, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiğini, ancak Fenerbahçe paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı.

İtalyan devi Napoli’nin de ilgilendiği 25 yaşındaki Kim Min-Jae, Ağustos 2021’de 3 milyon euroya transfer edilmişti.

 


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