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Spor Fenerbahçe'de kaleci arayışı bitti
Spor

Fenerbahçe'de kaleci arayışı bitti

Fenerbahçe'de kaleci transferi son buldu. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Altay Bayındır'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Kaptanlığa yükselen Altay'ın ücreti 25 milyon liraya yükseltilecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 22:52:00 -
Fenerbahçe'de kaleci arayışı bitti

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi son buluyor. Bu sezon tribünlerden büyük tepki gören 24 yaşındaki kaleci, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla buzları eritecek ilk adımı attı.

"Emeğin karşılığı bazen olmuyor"

Altay Bayındır sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayet bazen her istediğimizi vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak düşündüğümüzden de zor olabilir. Hırsım, kararlılığım ve çalışma azmimden eminim. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Kazanarak devam etmek çok önemli. Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

25 milyon lira

Fenerbahçe'de devre arasında kaleci transferi yapılmayacak. Altay Bayındır'la da büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. 25 milyon liralık ücret konusunda iki taraf da olumlu duruyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

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