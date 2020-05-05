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Spor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi fesih ediliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:57:00 -
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi fesih ediliyor

Fenerbahçe, büyük umutlarla İran'dan transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırıyor.

Sözleşmesi fesih edilecek

Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz.

Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncu, TFF 1. Lig'de bile şans bulamadı. Allahyar'ın sözleşmesi feshedilecek.

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