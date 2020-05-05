Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi fesih ediliyor
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, büyük umutlarla İran'dan transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırıyor.
Sözleşmesi fesih edilecek
Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz.
Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncu, TFF 1. Lig'de bile şans bulamadı. Allahyar'ın sözleşmesi feshedilecek.