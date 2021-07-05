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Spor Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi başladı
Spor

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi başladı

Uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından sarı-lacivertlileri 2015-2016 yıllarında da çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmuştu. Portekizli teknik adam, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti ve takımıyla yeni sezon kampına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 20:24:00 -
Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi başladı

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren sarı-lacivertli ekip, buradaki ilk çalışmasını yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam, antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Antrenmana, milli takım kamplarında yer alan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde milli takım kamplarında yer alan oyunculardan yerli isimlerin çarşamba günü takıma katılması beklenirken, yabancı futbolcuların daha sonra kampa geleceği öğrenildi.

Öte yandan, tesisin balkonlarına "Haklıydık Kazandık" yazılı bayraklar asılması dikkati çekti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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