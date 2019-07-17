Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.