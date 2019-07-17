Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:16
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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