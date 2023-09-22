Fenerbahçe’de güven veren rotasyon!

Yoğun fikstür trafiği olan Sarı-Lacivertli ekip kadroyu olabildiğince yorgunluktan uzak tutmaya çalıştığı için Nordsjaelland maçına rotasyon ağırlıklı çıktı. Becao, Tadic, Dzeko, Szymanski ve Zajc gibi isimleri yedek kulübesinde oturtan İsmail Kartal bu isimlerin bazılarına ikinci yarı şans verirken verimi ise rotasyondan gelen isimlerden aldı.

Batshuayi ve Crespo forma savaşında ‘bende varım’ dedi!

Michy Batshuayi bu sezon 7 maçta ortalama 46 dakika sahada kalırken ağırlıklı olarak yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Nordsjaelland maçı fırsatını ise golle taçlandıran Belçikalı yıldız forma rekabetinin içinde olduğunu adeta gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen sezona damga vuran Miguel Crespo ise bu sezon 5 maçta ortalama 55 dakika sahada kalırken Nordsjaelland maçında 90 dakika sahada kaldı ve attığı golün yanı sıra gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Oosterwolde kendine geliyor!

Büyük umutlarla transfer edilen Jayden Oosterwolde beklenileni veremezken dün kademede gösterdiği sağlam performans ile taraftardan olumlu not almayı başardı.