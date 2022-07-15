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Spor Fenerbahçe'de gözden çıkarılanlar belli oldu!
Spor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılanlar belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu gönderdi. İşte kadroda yer almayan isimler...

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:56:00 -
Fenerbahçe'de gözden çıkarılanlar belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu gönderdi. İşte kadroda yer almayan isimler...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

İsmail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya

7 oyuncu kadroda yok

Ajansspor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli takımda 7 futbolcu UEFA listesinde yer almıyor.

İşte o isimler...

Kim Min Jae

Luiz Gustavo

Marcel Tisserand

Steven Caulker

Mauricio Lemos

Nazım Sangare

Max Meyer

 

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