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Spor Fenerbahçe'de golcü adayı: Pesic
Spor

Fenerbahçe'de golcü adayı: Pesic

Kadrosuna yıldız bir golcü katmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte adaylardan biri de Karagümrük formasıyla şov yapan Aleksandar Pesic...

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:34:00 - 2021-12-28 14:43:16
Fenerbahçe'de golcü adayı: Pesic

Kadrosuna yıldız bir golcü katmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte adaylardan biri de Karagümrük formasıyla şov yapan Aleksandar Pesic...

Altay’ın dönüşüyle yedek kaleci, Novak’ın çıkışıyla sol bek arayışlarına nokta koyan F.Bahçe yıldız bir golcüyle takımı takviye etmek istiyor. İlk yarıda Valencia’nın sakatlığı, Berisha ve Serdar Dursun’un yetersiz bulunan performansları yüzünden ocakta öncelik bir golcüye ayırmış durumda.

Kulislerde Muriç, Boupendza isimleri öne çıksa da asıl hedefte 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Pesic’in olduğu öğrenildi.

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