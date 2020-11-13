  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku! Kötü haber geldi
Spor

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku! Kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin tecrübeli defansı Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:20:00 -
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku! Kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu gelişme sonrası Nazım Sangare'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi ..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay