Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku! Kötü haber geldi
Fenerbahçe'nin tecrübeli defansı Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu gelişme sonrası Nazım Sangare'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.