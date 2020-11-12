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Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:10:03 -
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı salonda özel program uyguladı. Bu oyuncular daha sonra sahaya çıkarak düz koşu yaptı.

Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand ile gribal enfeksiyol geçiren Mauricio Lemos antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


- Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak


Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15 Kasım Pazar günü yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.


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