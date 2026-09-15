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Spor Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

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Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan ve beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti.

 

Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

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