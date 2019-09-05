Fenerbahçe'de Ersun Yanal rüzgarı esiyor!

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-1 gibi farklı bir skorla geçen sarı lacivertliler ikinci hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etmişti. Son olarak ligin üçün haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın özellikle iç sahada oynattığı futbol sarı lacivertli taraftarları mutlu ediyor.

PSG VE CİTY'NİN ARDINDAN 3. SIRADA

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan sarı lacivertlilerde yüzler gülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal üçüncü hafta itibariyle taraftarın gönlünü fethetmeye başladı.Ersun Yanal’ın Fenerbahçesi, Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla net gol pozisyonuna giren takımlar arasında 3 maçta 16 gol pozisyonu ile PSG ve Manchester City’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.7 puanla ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe dördüncü hafta maçında deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.