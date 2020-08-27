Fenerbahçe’de Erol Bulut esti gürledi! ‘Sızın’
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut idmanda esti gürledi. Futbolculara bire bir uyarı yapan Bulut, rakibin dengesini dağıtmak için defans aralarına sızılması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ve Süper Lig’de çıkış yapan Teknik Direktör Erol Bulut damgasını vurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda devam ettiren Fenerbahçe’de Erol Bulut sert yüzünü göstererek takımına kritik uyarılarda bulundu.
Sabah idmanında gürleyen Bulut, Murat Sağlam’a bir pozisyonda ne yapması gerektiğini anlattı.
Oyun esnasında orta yerine pas tercihi yapan takıma, ‘halı sahada top oynamıyoruz’ diyen Bulut, ‘orada ortayı hemen yapacaksın’ ifadelerini kullandı.
45 yaşındaki hoca dün sabah idmanında oyuncularını bire bir uyardı.
Rodrigues ve Frey de eleştirilerden nasibini aldı.
Erol Bulut taktiksel anlamda takıma rakibin dengesini bozmak için daha fazla defans aralarına koşu yapılması gerektiğinin altını çizdi.