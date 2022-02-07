Fenerbahçe'de erken ayrılık... Büyük hayal kırıklığı!
Fenerbahçe'de Diego Rossi dönemi 5 ay erken sona eriyor.
Fenerbahçe'de Diego Rossi dönemi 5 ay erken sona eriyor. Sarı-Lacivertlilerin 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi, sezon sonunu beklemeden Flamengo'ya transfer olabilir. Vitor Pereira sonrası ayrılık kararı alan oyuncu, menajerler aracılığıyla Flamengo'ya önerildi. Brezilya ekibi de Diego Rossi'yle ilgili olumlu geri dönüş yaptı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası gözden düşen Diego Rossi, Sarı Kanarya'dan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi, sezon sonunu beklemeden Sarı-Lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
Diego Rossi, menajerler aracılığıyla Flamengo'ya önerilirken Brezilya ekibi oyuncuyla ilgili olumlu geri dönüş yapınca süreç hızlandırıldı. Flamengo yönetimi transferde son sözü teknik direktör Paulo Sousa'ya bıraktı. Öte yandan haberde Rossi'nin Fenerbahçe'den aylık 75 bin euro kazandığı detayı verildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maça çıkan Diego Rossi 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.