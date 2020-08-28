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Spor Fenerbahçe'de Düzce kampı sona erdi
Spor

Fenerbahçe'de Düzce kampı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:36:12 -
Fenerbahçe'de Düzce kampı sona erdi

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında Fatih Karagümrük ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.

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