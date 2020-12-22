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Spor Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs testleri pozitif çıktı
Spor

Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs testleri pozitif çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de koronavirüs gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, bir futbolcu ve bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:38:00 -
Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs testleri pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

zolasyon ve tedavi süreçleri başladı"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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