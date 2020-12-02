Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstikrar yakalayamadılar

Fenerbahçe’de 15 yıl sonra yine 4-3’lük skorla gelen Beşiktaş yenilgisi hem sportif hem de psikolojik olarak takımı çok etkiledi. Beşiktaş derbisiyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de sezon başındaki 18 transferli flaş sürecin sonunda ortaya çıkan tablo ilk kez sorgulandı. Tek tek isimlere bakıldığında henüz beklentileri tam olarak karşılayan bir oyuncunun olmaması endişe uyandırdı.

Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertlilerde kadroya katılan flaş yıldızlar ilk kez bu kadar sorgulandı. İsim isim bakıldığında henüz tam anlamıyla ağırlığını koymuş bir futbolcunun olmaması gelecek adına da endişe uyandırdı.

Başta Jose Sosa, Mert Hakan, Samatta ve Novak gibi dikkat çeken transferler istikrar yakalayamadı.

Alternatifli kadroda sakatlıklar ve koronavirüs durumu zaman zaman engeller koysa da tam anlamıyla bir randıman sağlanamadı. Kadıköy’de bu sezon 9 kişilik Hatayspor’un mağlup edilememesi, Konyaspor önündeki 2-0’lık yenilgi ve son olarak Beşiktaş derbisinden yaşanan hüsran moralleri bozdu.

Erol Bulut ve teknik heyetin sorgulanmaya başlandığı bir döneme girilirken, Galatasaray’ın yakalaması, Alanya’nın rüzgarı ve Beşiktaş’ın yaklaşması puan durumunda da avantajı kaçırdı.

-Enner Valencia

Ekvador Milli Takımı’ndaki kovid 19 şanssızlığı ve 2-0’lık Konyaspor yenilgisindeki hataları üzdü.

-Samatta

Karagümrük maçındaki 2 golü umutlandırsa da sonra düşüşe geçti, sakatlık şanssızlığı da geçirdi.

-Filip Novak

Trabzonspor’un skorer savunmacısı hem Caner’in arkasında kaldı hem de Beşiktaş maçında vasatı aşamadı.

-Kemal Ademi

3. forvet olarak arkada kalan Ademi’nin takımda bir ağırlığı hissedilmedi.

-Lemos

Beşiktaş derbisinde Aboubakar’ın ilk 2 golünde bariz hatalar yaptı ve stoperde güven vermedi.

-Jose Sosa

Saha içine henüz motive olamayan Jose Sosa, Trabzonspor’daki istekli görüntüsünde değil.

-Nazım Sangare

Formaya çok yakınken talihsiz bir sakatlık yaşadı, bir anda takımdan uzak kaldı.

-Cisse

Beşiktaş maçında oyundan alınması şaşırtsa da henüz Alanyaspor’daki formunu yakalayamadı.

-Sinan Gümüş

Antalyaspor’daki görüntüsünden uzak olan Sinan Gümüş de şanssızlık yaşayan isimlerden.

Kaynak: Milliyet