  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı
Çarpıcı ÖTV indirimi yorumu! 2.el araç uçacak
Spor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Perrotti'nin sözleşmesini feshetmek için ilerleme kaydetti. İtalyan futbolcunun Genoa'ya geri döneceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 11:32:00 -
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak sarı lacivertli kulüple yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Perotti'nin yeni adresi netleşiyor.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sözleşme feshi için Arjantinli futbolcu ile Fenerbahçe arasında süren görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Di Marzio, 33 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya geri döneceğini iddia etti.

Diego Perotti, 2015-16 sezonunda Genoa forması giymiş ve süre aldığı 45 resmi maça 5 gol, 7 asist sığdırmıştı. Yetenekli oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ise 4 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Perotti, Fenerbahçe'nin Avrupa maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de geçen sezon 11 numaralı formayı terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay