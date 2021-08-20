Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak sarı lacivertli kulüple yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Perotti'nin yeni adresi netleşiyor.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sözleşme feshi için Arjantinli futbolcu ile Fenerbahçe arasında süren görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Di Marzio, 33 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya geri döneceğini iddia etti.

Diego Perotti, 2015-16 sezonunda Genoa forması giymiş ve süre aldığı 45 resmi maça 5 gol, 7 asist sığdırmıştı. Yetenekli oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ise 4 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Perotti, Fenerbahçe'nin Avrupa maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de geçen sezon 11 numaralı formayı terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaşmıştı.