Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 2025-2026 sezonu başında takıma katılan 26 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, "2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.