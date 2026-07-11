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Spor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Geçen sezonun başında Fenerbahçe kadrosunda katılan ve 3 kupa kaldıran Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 2025-2026 sezonu başında takıma katılan 26 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, "2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

 

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