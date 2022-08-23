Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya Belçika takımına transfer oldu
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.
Habertürk'e göre; Westerlo İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer ettik. Westerlo olarak gelecek vaadeden genç Türk oyuncularına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kısa süre içerisinde Belçika'ya gidecek olan Muhammed, yeni takımına katılacak.
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Gümüşkaya, ligin 2. yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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