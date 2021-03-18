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Spor Fenerbahçe’de Beşiktaş hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe’de Beşiktaş hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:15:00 -
Fenerbahçe’de Beşiktaş hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanın ikinci bölümünde ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edildi. Filip Novak ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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