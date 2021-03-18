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Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde son perde
Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde son perde

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:23:00 -
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde son perde

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları süren Mesut Özil ile Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Gökhan Gönül, bireysel çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncunun yarın yapılacak antrenmanın ilk bölümüne katılmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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