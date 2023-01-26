Fenerbahçe'de beklenen son! Yer yerinden oynayacak...

2022 Dünya Kupası dönüşünde bambaşka bir Fenerbahçe görmüştük. Bu kötü gidişatın en temel sebeplerinden biri ise orta sahadaki anahtar isim İrfan Can Kahveci! Süper Lig'e verilen aradan sonra adeta bambaşka bir kimliğe bürünen İrfan Can Kahveci, kötü performansı ile Jorge Jesus başta olmak üzere herkeste memnuniyetsizlik oluşturuyor. Nihayetinde ise artık kadroda revize zamanı...

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasından önce harika bir performans gösteriyor ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da muhteşem sonuçlara imza atıyordu. Hatta sezon başındaki şahane oyunu ile 'bu sene Süper Lig'in gol rekoru kırılır mı' sorusunu akıllara getirmişti...

Lakin ligin tekrar başlaması ile anlaşıldı ki köprünün altından çok sular akmış ve hikâyenin başrollerinde çok şeyler değişmiş! Orta sahanın temposunu belirleyen ve oyuna yön veren İrfan Can Kahveci başta olmak üzere pek çok isimde soru işareti var! Jorge Jesus ise artık bazı şeyleri değiştiriyor.

Akşam'a göre; 2022 Dünya Kupası dönüşünde gösterdiği performans ile taraftarlarda hayal kırıklığı yaratan İrfan Can Kahveci, ayrıca Galatasaray derbisinde yediği kırmızı kart ile de çok konuşulmuştu. Başarılı oyuncunun son dönemde yaptıkları ne kendisine ne de takıma fayda sağlamıyor.

Kötü etkisi ile Fenerbahçe'nin düşüşündeki başrollerden biri olan ve artık yeteneklerini sergileyemeyen İrfan Can Kahveci'nin, ilk 11'de şans bulma ihtimali gittikçe azalıyor.

En son Kasımpaşa maçının hazırlıklarında farklı bir 11 deneyen Jorge Jesus; orta sahada İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Diego Rossi'nin yerine başka isimlere şans vermeyi ve rotasyonu artırmayı düşünüyor. Takımda İrfan Can başta olmak üzere Crespo ile Rossi de kötü performansları ile dikkat çekiyorlar ve tepki görüyorlar. Son olarak ise Samet Akaydın'ın gelmesi ile birlikte Serdar Aziz'in de bu dönemde kulübeye mahkum olacağı düşünülürken, Fenerbahçe'de köklü bir değişim söz konusu.