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Spor Fenerbahçe'de beklenen son! Bir dönem kapandı...
Spor

Fenerbahçe'de beklenen son! Bir dönem kapandı...

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 16:27:00 - 2022-07-11 16:36:56
Fenerbahçe'de beklenen son! Bir dönem kapandı...

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı.

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesiyle de bu karar değişmedi.

Mesut Özil sık sık kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini vurgulasa da bu isteği gerçekleşmedi.

Mesut Özil buna rağmen İstanbul'da kalabilir.

Ntvspor'a göre; 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile temas halinde.

Mesut, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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