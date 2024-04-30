Fenerbahçe'de Batshuayi kararını verdi!

Michy Batshuayi, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Sezon başında Premier Lig'in kapısından dönen Belçikalı golcü, en az bir yıl daha sarı-lacivertli takıma hizmet edecek.

OPSİYONU KULLANILACAK

Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye 3 puan getiren, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan futbolcu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak. Takımda herkes tarafından sevilen Batshuayi de Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

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