Fenerbahçe'de Batshuayi kararını verdi!
Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken oyunculara arasına girmeyi başaran Michy Batshuayi, son dakikalarda attığı kritik gollerle takımına puanlar getiren isim oldu. Belçikalı yıldız, Fenerbahçe için kararını verdi.
Michy Batshuayi, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Sezon başında Premier Lig'in kapısından dönen Belçikalı golcü, en az bir yıl daha sarı-lacivertli takıma hizmet edecek.
OPSİYONU KULLANILACAK
Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye 3 puan getiren, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan futbolcu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak. Takımda herkes tarafından sevilen Batshuayi de Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.
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