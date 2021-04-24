  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak?
Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçim ne zaman? Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe başkanı seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte yapılacak? sorularını sormaktaydı. Son dakika haberine göre, Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Peki Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak? İşte Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:49:00 - 2021-04-24 11:51:41
Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak?

Son dakika Fenerbahçe haberi:  Fenerbahçe Kulübünde olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan Cumartesi günü seçimsiz yapıldı. Ayrıca Divan Kurulu başkanlık seçimi için tarihi de belirledi. Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu.  29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 5-6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda provok..
Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!
Gündem

Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!

Paçavra Cumhuriyet, 23 Nisan'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık koltuğuna oturan çocuk üzerinden, fitne tohumu ekmeye çalıştı. ..
ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme
Teknoloji

ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) "denizaltı savunma harbi versiyonu"nun geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay