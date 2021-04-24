Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak?
Fenerbahçe başkanlık seçim ne zaman? Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe başkanı seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte yapılacak? sorularını sormaktaydı. Son dakika haberine göre, Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Peki Fenerbahçe'de başkanlık seçim ne zaman yapılacak? İşte Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi.
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Kulübünde olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan Cumartesi günü seçimsiz yapıldı. Ayrıca Divan Kurulu başkanlık seçimi için tarihi de belirledi. Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 5-6 Haziran’da gerçekleştirilecek.