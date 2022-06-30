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Spor Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Fenerbahçe, yabancı sınırını düşünerek bazı futbolcuların takımdan ayrılmasına onay verdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda listeye konulan futbolculara teklifler gelmeye başladı. Pelkas, Tisserand ve Zajc'a İtalya'dan teklif geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:23:00 -
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı azaltmak adına çalışmalara başladı. Bu sayıyı 12'ye düşürdükten sonra takıma 2 oyuncu takviyesi yapacak olan sarı lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirme altına almaya başladı.

İtalya'dan 3 teklif

NTV Spor'da yer alan habere göre, Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4 milyon, Tisserand'a ise 3 milyon euroluk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması, Zajc'a oranla daha kuvvetli. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

 

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