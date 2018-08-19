Fenerbahçe'de ayrılık! Cocu açıklama yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Brezilyalı oyuncu Giuliano’yu niye oynatmadığını açıkladı. Hollandalı çalıştırıcı, "Giuliano başka bir takımla anlaştı. Ayrılacak" dedi.

Fenerbahçe Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

GOLE YAKLAŞTIK AMA OLMADI

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Bu akşamki skordan dolayı, ligde ikinci galibiyetimizi almak istiyorduk. Topa sahip olma anlamında çok büyük bir üstünlüğümüz vardı ama kontratak oynayan takımlara karşı 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynamanız lazım. Karşımızda böyle bir takım bulacağımızı biliyorduk. Zorlandığımız taraf 3. bölgede etkili olamadık. Son topu iyi kullanamadık, maçı lehimize çevirecek pozisyonlar da elimize geldi ama değerlendiremedik. Bazı pozisyonlarda gole de yaklaştık ama olmadı. Bizim için üzücü bir maç oldu" diye konuştu.

"SİLİMANİ FİZİK OLARAK İYİ BİR OYUN ÇİZDİ"

Yeni transfer Islam Silimani’nin performansını da değerlendiren Cocu, "Fizik olarak iyi bir oyun çizdi. Son derece aktifti, takıma katkı sağlamaya çalıştı, zamana ihtiyacı var. 2-3 tane pozisyon yakaladı ama bunlar gol olmadı. Saman geçince daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"GİLULİANO AÇIKLAMASI"

Hollandalı hoca, Brezilyalı oyuncu Giuliano’yu ilk 11’de oynatmamasının sebebini de açıkladı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu "Giuliano başka bir takımla anlaştı, ayrılacak. O nedenle bugün sahada olmadı" dedi. Cocu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda her şey mümkün, yeni oyuncular alabiliriz. Benfica fizik olarak bizi çok etkiledi. Son limitimize kadar zorlandığımız bir maçı oynadık. O yüzden bu maçta taze oyunculara ve çok fazla enerjiye ihtiyacımız vardı, Bu nedenle böyle bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık."