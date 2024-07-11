Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Emre Demir, Sakaryaspor'a transfer oldu.

1. Lig ekibi Sakaryaspor, yaptığı açıklama ile Emre Demir'in kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sakaryaspor ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada Emre Demir için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

SEZON PERFORMANSI

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Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a kiralanan Emre Demir, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.