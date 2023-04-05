Fenerbahçe'de "Aykut Kocaman" sürprizi

Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jorge Jesus, son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alırken tecrübeli çalıştırıcının olası ayrılığında yerine geçecek isimler de konuşulmaya başlandı.

Aykut Kocaman sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyor.

Aksi durumda hocanın sezon sonunda veda edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör adaylarıyla temas kurmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre bu isimlerden biri de Aykut Kocaman.

Fenrbahçe'nin başında 3 kupa kazandı

Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan ve 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertlilerin en önemli adaylarından biri.

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Ali Koç, ilk başkanlığa seçildiğinde gönderdiği Aykut Kocaman için o dönem hatalı karar verdiğini itiraf etmişti.

Aykut Kocaman'ın cevabı merak ediliyor

Fenerbahçe'nin işi resmiyete dökmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin başında 197 maç

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 197 maça çıktı ve 118 galibiyet, 37 yenilgi ve 42 beraberlik aldı. Başarılı hoca, Sarı-Lacivertlilerle maç başına 2.01 puan ortalaması yakaladı.