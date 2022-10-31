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Spor Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...
Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...

Arda Güler'in dün akşamki maçta da Jorge Jesus tarafından sahaya sürülmemesi dikkat çekti. Bu sezon Fenerbahçelilerin Jorge Jesus ile ters düştüğü tek konu Arda Güler oldu. Nihat Kahveci maç sonrası oyuncuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:24:00 -
Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...

Arda Güler'in dün akşamki maçta da Jorge Jesus tarafından sahaya sürülmemesi dikkat çekti. Bu sezon Fenerbahçelilerin Jorge Jesus ile ters düştüğü tek konu Arda Güler oldu. Nihat Kahveci maç sonrası oyuncuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Arda Güler'in 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında da Jorge Jesus tarafından tercih edilmemesi gündem oldu. Yorumcu Nihat Kahveci, Arda Güler ile Jorge Jesus arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu paylaştı.

Süper Lig'in tozunu attıran Fenerbahçe, İstanbulspor engelini de 5 golle geçerken Arda Güler konusu yeniden gündem oldu. Oyuncuya Jorge Jesus tarafından süre verilmemesi tartışma konusu olurken, Nihat Kahveci'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

AEK Larnaca maçında sahaya ilk 11'de çıkan, 3-3 biten Rennes maçında da süre alan Arda Güler'in Süper Lig'de fazla şans bulamamasına anlam veremeyen Nihat Kahveci, "Jorge Jesus, Arda Güler'e 'Sen bu Süper Lig için fazlasın' mı diyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor maçının tam Arda Güler'lik olduğunu belirten Kahveci, Jorge Jesus ile oyuncu arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu esprili şekilde gündeme getirdi. Ünlü yorumcu, "Jorge Jesus Arda Güler'e 'ben seni Avrupa'da oynatacağım' demiş" şeklinde konuştu.

Arda Güler konusu Fenerbahçeli taraftarların Jorge Jesus'la ters düştüğü tek detay olurken, genç futbolcu bu sezon ligde sadece 31 dakika süre alabildi. Arda Güler 31 dakikaya 2 asist sığdırdı.

 

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