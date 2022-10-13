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Spor Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi!
Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Alman ekibi Wolfsburg harekete geçti. 1500 dakika oynama şartı gerçekleştirilmezse serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek Güler için Wolfsburg pusuda bekliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euroya ulaşan Arda Güler'in yok pahasına takımdan ayrılmasının önüne geçmek için gözler Fenerbahçe yönetiminin yapacağı hamleye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 18:45:00 -
Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi!

Alman ekibi Wolfsburg, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için pusuya yattı. Alman ekibi, Güler'i sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

18 maç sahada kalması gerekli

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması zora girmiş durumda. Genç futbolcunun 1500 dakikayı doldurabilmesi için tam 18 maç sahada kalması gerekli. Arda şu ana dek sadece 156 dakika şans bulabildi.

Arda Güler'e haber yolladılar

Oyuncunun gelişimini yakından takip eden Bundesliga ekibi Wolfsburg, 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde yazan maddeyi değerlendirerek transferi noktalayacak. Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.

Serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek

Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'ın çok beğendiği Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle kulüpten tetikte beklemesi gerektiğini iletti. Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek.

Her yolu deniyorlar

Şimdiden piyasa değeri 9 milyon euroya ulaşan ve kendi yaş grubunun en değerlisi olan Arda Güler için 5 milyon euro bonservisin yanı sıra imza parası da vermeyi kabul eden Alman ekibi genç futbolcunun kafasını karıştırmak için her yolu deniyor.

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Yorumlar

Vejo

Fener genç futbolcuları yok rder
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