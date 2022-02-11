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Spor Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi
Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aylar sonra maç kadrosuna alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:47:00 -
Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı Lacivertliler'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Altay Bayındır kadroda yer alırken, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Filip Novak ve Luiz Gustavo ise kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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