  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bölgede 'dev çekirge' paniği
Yunanistan'da mahkemenin kararına tepki gösteren rahip, salondakilere kezzapla saldırdı
Komşuda açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor
Mısır Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin sahibi firma ile tazminat konusunda anlaştı
Spor Fenerbahçe'de Ali Koç'a sürpriz rakip!
Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç'a sürpriz rakip!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 23:05:00 -
Fenerbahçe'de Ali Koç'a sürpriz rakip!

Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bir isim daha adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Engin Verel, 24 Haziran saat 15.00'te yapacağı açıklamayla adaylığını duyuracağını belirtti.

"Her şey büyük Fenerbahçe için"

Engin Verel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alinci

Yakışır
  • Yanıtla

Sadettin

Sayın Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe banim için yok. Şimdi kayıkçı kavgası yapıyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay