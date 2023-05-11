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Spor Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı dişli aday
Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı dişli aday

Yeniakit Publisher
2023-05-11 00:09:00 -
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı dişli aday

Ali Koç'un, 'Aday çıkarın, kongreye gidelim' demesi sonrası ilk aday ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gergin geçen Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç'un resti çekerek "Aday çıkarın, kongreye gidelim" açıklaması kulüp içindeki muhalefeti harekete geçirdi.

Aziz Yıldırım’ın desteklediği başkan adaylarından Ozan Balaban'ın seçim olacakmış gibi çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Görüşmelerde bulunan Balaban'ın camianın nabzını yokladığı ve seçim turlarına şimdiden başladığı vurgulandı.

Listede önemli isimler var

Balaban yönetiminde İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Ozan Balaban, Ali Yıldırım gibi Aziz Yıldırım’ın yol arkadaşlarının yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Balaban'ın listesine almak istediği iki çok önemli isim daha var. Birisi Garanti Bankası eski genel müdürü Ergün Özen diğeri ise Murat Vargı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Camianın kılcal damarlarına işleyecek bir yönetim kurulu oluşturma amacındaki Balaban'ın destekçisi olan Aziz Yıldırım da Özen ve Vargı’yı ikna etmek için kolları sıvadı.

İkisine de “Fenerbahçe’yi beraber ayağa kaldıralım” çağrısı yaptı.

Kaynak: Fotospor

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