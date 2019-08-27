Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı - Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in 2. haftasında geride kalan cumartesi günü Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 3. haftada 1 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



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