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Spor Fenerbahçe'de 4 bilet birden kesildi
Spor

Fenerbahçe'de 4 bilet birden kesildi

Fenerbahçe’nin başına yeni sezon için getirilen Vitor Pereira kadroda düşünmediği 4 ismin takımdan ayrı çalışmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:43:00 -
Fenerbahçe'de 4 bilet birden kesildi

Dört futbolcu ile ayrı çalışma kararı alan Vitor Pereira ve kulüpten açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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