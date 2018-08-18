THY - Konya
0553 313 94 23

Fenerbahçe zorlu deplasmanda!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:22
Fenerbahçe zorlu deplasmanda!

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.

Evkur Yeni Malatyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.

Hedef 10'da 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak.

Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Slimani forma bekliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı da forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor cephesi

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ligin ilk haftasını Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle geçen sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçıyla da bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Kadroda 3 eksik

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak.

Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS

MUHTEMEL 11'LER

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Sadık, Murat, Mina, Seth, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem, Aleksic, Dia, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ayew, Barış, Giuliano, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:22
  1. Malatya
  2. Bursa
  3. Aydın
  4. SÜPER LİG Haberleri
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den nefes kesen istihbarat operasyonu! 30 CIA ajanı deşifre edildi
    1. Çin'den nefes kesen istihbarat..
    2. AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018
    3. Fahrettin Koca: Yerlileştirme..
    4. Palandöken: Katar’ın yatırım kararı,..
    5. İBB kurban kesim yerleri 2018
    6. Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga..
    7. Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama!..
    8. 'Bugüne kadar bizi çökertemediler,..
    9. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları..
    10. "Halkın yüzde 64,5'i Cumhurbaşkanı'nı..
    11. Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun..
    12. Malatya'da kontrolden çıkıp takla..
    13. TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı
    14. Kadınların kavgasına erkekler de..
    15. Erdoğan eylem planında açıklamıştı!..
    16. İstanbul polisinden otopark..
    17. Gonca IŞık Yılmaz Batur Ticaret Bakan..
    18. Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım..
    19. Polis tabancasıyla intihar etti!
    20. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?