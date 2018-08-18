Fenerbahçe zorlu deplasmanda!

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.

Evkur Yeni Malatyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.

Hedef 10'da 10



Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak.

Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Slimani forma bekliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı da forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor cephesi

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ligin ilk haftasını Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle geçen sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçıyla da bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Kadroda 3 eksik

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak.

Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya Stadı

SAAT: 21.45

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS

MUHTEMEL 11'LER

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Sadık, Murat, Mina, Seth, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem, Aleksic, Dia, Boutaib.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ayew, Barış, Giuliano, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu