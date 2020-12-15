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Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:08:00 -
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Maçın hakemi Emre Kargın olacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan girdi. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek eledi.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu maçı kazanarak 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla maçlarda oynama  bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

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