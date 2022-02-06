Fenerbahçe yine 'sol'unu halledemedi!

Charalampos Lykogiannis'in Fenerbahçe'ye transferi yatmak üzere. Gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis'i bedelsiz transfer etmek istediğini ancak Cagliari'nin oyuncudan gelir beklediğini yazdı. Yunan gazeteci bu yüzden transferin gerçekleşmeyeceğini savundu.

Fenerbahçe'ye sol bek Charalampos Lykogiannis'den kötü haber geldi. Cagliari ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Charalampos Lykogiannis'in transferinin zora girme sebebinin ise Fenerbahçe'nin transferi bedelsiz bitirmek istemesi olduğu iddia edildi.

Gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis transferine dair açıklamalar yaptı. Yunan gazeteci Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Lykogiannis için Cagliari'ye para ödemek istemediğini ve bu yüzden transferin gerçekleşmeyeceğini yazdı. Habere göre İtalyan ekibi, 28 yaşındaki sol bekten gelir bekliyor.

22 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Bu sezon Cagliari formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Charalampos Lykogiannis skor katkısı yapamadı. Yunan sol bekin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.