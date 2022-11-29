Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Nino'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncuya kulübü Fluminense yeni sözleşme teklif etti. Nino'nun vereceği karar merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor, çalışmalar her geçen gün yoğunlaşıyor... Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir istediği yıldız isme kulübü de yeni sözleşme teklifi yaptı. Tecrübeli oyuncu ya kulübünün önerisini kabul edip takımında kalacak ya da transferi için görüşmeler hız kazanacak.

Akşam'a göre; Sarı-Lacivertliler, sezon başında Nino için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yaz aylarında Brezilya'da lig devam ettiği için Fluminense, kaptanına gelen teklifleri geri çevirdi.

Fenerbahçe, ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve 25 yaşındaki savunmacı yine listede. Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2024'ün sonunda bitecek.

Fluminense, Nino'ya 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif etti. Yeni mukavelede, başarılı oyuncunun senelik 1.3 milyon Euro olan maaşı da 1.8 milyon Euro'ya yükselecek. Sambacı, bu teklife vereceği yanıtla kariyerini şekillendirecek. Nino'nun Avrupa'da kendisini denemek istediği yönünde haberler geliyordu.

25 yaşındaki stoper eğer yeni sözleşmeyi kabul ederse, muhtemelen Avrupa defterini tamamen kapatarak uzun süre Fluminense'de kalmaya devam edecek. Ancak Nino'nun yeni kontrat önerisini geri çevirmesi halinde Brezilya ekibinin, yıldız stoperin satışına yeşil ışık yakacağı öne sürüldü. Fluminense'nin başarılı savunmacı için kapıyı 7 milyon Euro'dan açması bekleniyor.