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Spor Fenerbahçe yeni sezona gümbür gümbür geliyor
Spor

Fenerbahçe yeni sezona gümbür gümbür geliyor

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Fenerbahçe yeni sezona gümbür gümbür geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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