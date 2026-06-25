Gurbetçinin Fenerbahçe sevgisi

Fenerbahçe sevdasının kendisinde bir tutku olduğunun altını çizen Yücel, “Bu sevda bir tutku anlatılmaz, tarif edilmez, sadece yaşanıyor, ne desem boş. Fenerbahçeli olmak benim gözümde bir ayrıcalık. Daha doğrusu benim için bu bir aşk. Bu yıl Allah nasip etti iznimizi erken aldık. İznimizi planladık ve her şey şu an benim için dört dörtlük.” diye konuştu.