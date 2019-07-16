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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

16 Temmuz 2019 Salı 13:00
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach ile yeni transferler Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues de yer aldı.


U19 Takımı oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00’da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:00
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