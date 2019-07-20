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Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019 fiyatları

2018-2019 sezonudan iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezona bomba isimleri transfer yapıyor. Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirdi. Fener’in yeni formaları yoğun beğeni aldı. Fenerbahçe yeni sezon formaları nasıl? Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:20
Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019 fiyatları

2018-2019 sezonudan iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezona bomba isimleri transfer yapıyor. Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirdi. Fener’in yeni formaları yoğun beğeni aldı. Fenerbahçe yeni sezon formaları nasıl? Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları?

Fenerbahçe’nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Sarı-lacivertli takımın formaları 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününde taraftarlar ile buluştu.

Fenerbahçe yeni forma fiyatları ne kadar?

Forma tanıtımının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama bir çok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da. İyi tarafı 20-21 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında da radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenen beğenmeyenler var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Geçen sene enteresan bir yıldı sezon olarak bakarsak satış açısından bizim mağazalarımızda satılan 260 bin Adidas’ta satılan 70 binle 330 binle tarihimizin ikinci en iyi satışını yaptık" ifadelerini kullandı. 19 Temmuz’un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe’nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, gerektiği zaman salonlarda iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe’ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:20
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