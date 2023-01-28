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Spor Fenerbahçe yeni orta sahasını buldu!
Spor

Fenerbahçe yeni orta sahasını buldu!

Fenerbahçe'nin kritik transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelen son isim ise Zaydou Youssouf! Uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Zaydou Youssouf'u gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:45:00 -
Fenerbahçe yeni orta sahasını buldu!

Fenerbahçe'nin kritik transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelen son isim ise Zaydou Youssouf! Uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Zaydou Youssouf'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'de sezon yarışı tüm heyecanı ile devam ederken, bir yandan da uzun vadeli planlar yapılıyor. Miha Zajc transferinin ihtimallerini kurgulayan yönetim yeni bir ismi gündemine aldı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. Kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Zaydou Youssouf 7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim.

Akşam'a göre; Zaydou Youssouf, 2021 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Fransız futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor. Bunun dışında ön libero ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

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